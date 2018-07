Industrie in Eemsmond dreigt Oudeschip op te slokken

In de boerderij, onder aan de dijk in Oudeschip, waar Hendrik Jan van den Berg woont is zijn vader begonnen. Die maakte begin jaren zestig een grote stap. Van landarbeider werd hij boer. Al had hij aanvankelijk maar een halve koe. De andere helft was van zijn zwager. Later werd het een aanzienlijke veestapel. Koeien, schapen: dat betekende voor dag en dauw op en keihard werken.

Hendrik Jan (1957) heeft nog een paar koeien, hij weidt ze in een veld, tegenover een akker met goudgeel graan. In de woonkamer van zijn boerderij is veel nog zoals vroeger. De kat heeft een eigen stoel, aan de muur hangen portretten van zijn ouders. Zijn moeder heeft op een van de foto's een geitje op haar schoot. "Af en toe liep er ook wel eens eentje door het huis. Moeder had een hoge sociale bloeddruk zeggen we altijd. Iedereen was hier welkom."

Industrie steeds dichterbij

Dat waren de tijden dat Oudeschip nog een dorp met winkels was en een school had. Twee lokalen voor zes klassen. De jongsten kregen les van een juf, de oudere kinderen hadden een onderwijzer. Aan meester Bolland is het te danken dat het dorp uit die naoorlogse jaren, voordat de industrie kwam, is vastgelegd. Hij filmde op hoogtijdagen als de leerlingen, zoals de meeste kinderen uit de provincie Groningen, op schoolreis gingen naar een speeltuin in Drenthe.

Dat waren de jaren dat er in de polders achter de dijk nog huizen stonden van de landarbeiders. Die zijn allang gesloopt. Oudeschip heeft de industrie steeds dichterbij zien komen.

Vanuit de woonkamer van Van den Berg kijk je op stomende fabriekspijpen. Dat ze zo schoon zijn, als gezegd wordt, daar gelooft hij niks van: