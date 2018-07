Tweet Limburgse burgemeester valt slecht in Groningen

Een venijnige tweet van de Zuid-Limburgse burgemeester Houben over de gaswinning in Groningen maakt de tongen los. In het noorden van het land wordt gereageerd met kritiek en ongeloof, in Limburg is er juist veel bijval.

VVD'er Houben, burgemeester van Voerendaal, uitte gisteren in niet mis te verstane woorden kritiek op het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen terug te brengen tot nul. Op Twitter schreef hij: "Ik snap niet hoe heel Nederland zich door een paar Groningers haar gasrijkdom laat afnemen. De Limburgse kolen zijn er destijds tot de laatste kuubs uit geroofd!"

De tweet bracht burgemeester Van Beek (PvdA) van de noordelijke 'aardbevingsgemeente' Eemsmond ertoe om haar collega uit te nodigen voor een werkbezoek. "Bij het ontbreken van zo veel kennis en invoelend vermogen een absolute must. Ik vind dit onbetamelijk. Daarom heb ik hem uitgenodigd voor een werkbezoek. Om vooral eens zelf te kijken en te luisteren wat hier aan de hand is. En hem wellicht op andere gedachten te brengen", laat ze vanaf haar vakantieadres in Zweden weten aan RTV Noord.

Strijdbare groeten

"Het zou je burgemeester maar zijn", reageert Hennie Hemmes (SP), wethouder in Pekela. "Zelfs doen alsof er nog ergens een greintje mededogen en gerechtigheid voor Groningen in zit, blijkt voor veel VVD'ers steeds lastiger. Strijdbare groeten van een 'paar Groningers'", reageert Pim Siegers, ook van de SP in Pekela.

PvdA-Tweede Kamerlid Nijboer verbaast zich vooral over de uitspraak en zegt dat gas- en mijnbouwregio's als Limburg elkaar juist zouden moeten steunen.