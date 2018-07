Lange wachttijden bij DUO: ‘Studenten weten niet waar ze aan toe zijn’

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) doet vaak te lang over het goedkeuren van verzoeken van studenten. Het gaat met name om aanvragen voor studiefinanciering of leningen die studenten nodig hebben als ze in het buitenland gaan studeren. "Het is hoog tijd dat DUO actie onderneemt en zorgt dat het zijn zaken op orde heeft", zegt de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Geertje Hulzebos.

Studenten die in het buitenland studeren zijn vaak afhankelijk van een beslissing van DUO, legt Hulzebos uit. DUO is de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs en financiert onder andere studenten. Een studie in het buitenland is duurder dan een studie in Nederland, waardoor studenten vaak een lening aan moeten vragen om die te kunnen betalen.