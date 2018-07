Paus accepteert ontslag Australische aartsbisschop na misbruikschandaal

Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard van de Australische aartsbisschop Wilson. Die verzweeg in de jaren 70 het misbruik van vier jongens door een priester met wie hij bevriend was. Hij kreeg daarvoor een jaar gevangenisstraf.

Verscheidene mensen hadden de afgelopen tijd aangedrongen op het ontslag van Wilson, onder wie de Australische premier Turnbull.

De 67-jarige aartsbisschop van Adelaide zei een paar weken geleden nog dat hij wel wilde nadenken over opstappen, maar hij wilde eerst zijn hoger beroep afwachten. Die zaak loopt nog; het is onduidelijk waarom Wilson toch nu al vertrekt.

Weggekeken

Wilson heeft altijd volgehouden dat hij niets wist van het seksueel misbruik door priester Fletcher, maar slachtoffers zeggen dat dat niet klopt. Wilson zou in de bewuste jaren in hetzelfde appartement als Fletcher hebben gewoond en hebben weggekeken.

Fletcher werd in 2004 veroordeeld voor negen gevallen van seksueel misbruik. Hij moest acht jaar de gevangenis in, maar overleed na twee jaar in zijn cel.