Aantal brieven loopt verder terug, prijs postzegel mag omhoog

Het versturen van een brief of kaart kan komend jaar flink duurder worden. PostNL mag de tarieven in 2019 met 14,2 procent verhogen, maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend.

De relatief hoge maximale stijging is te wijten aan het teruglopende aantal brieven dat verstuurd wordt. Dagelijks gaat het nu nog om 8 miljoen brieven, tien jaar geleden ging het nog om 20 miljoen stuks. "Hoe minder post verstuurd wordt, des te hoger de tarieven mogen zijn", stelt de ACM.

PostNL kan nu voor komend jaar een tariefvoorstel doen. ACM beoordeelt of die nieuwe tarieven voldoen aan de wettelijke eisen. Later dit jaar wordt dus duidelijk welke tarieven PostNL volgend jaar gaat hanteren.

De laatste jaren zijn de postzegelprijzen flink gestegen. Een postzegel kost momenteel 83 eurocent. In 2012 was dat nog 50 eurocent.