In Vietnam is een bruiloft geƫindigd in een drama. Vlak voor de ceremonie kwamen de bruidegom en dertien van zijn familieleden om bij een verkeersongeluk.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de populaire kuststad Hoi An.

De bruidegom en zijn gasten waren op weg naar het huis van de bruid toen het misging; hun busje reed achterop een vrachtwagen. Tien mensen kwamen meteen om, de bruidegom en drie familieleden overleden op weg naar het ziekenhuis.

De vrachtwagenchauffeur raakte gewond.