Meer avocado's en tomaten naar voedselbank dankzij de Groente en Fruitbrigade

De voedselbank in Rotterdam is de eerste die profiteert van een veel grotere aanvoer van groente en fruit uit een nieuw 'verspunt' in Westland, waar de overtollige groente- en fruitoogst wordt opgeslagen. In juli is de stichting Groente en Fruitbrigade opgericht, die de verse overschotten alleen aan voedselbanken gaat leveren, meldt het AD. De stichting wordt door vrijwilligers bemand.

Vorig jaar waren ongeveer 132.500 mensen afhankelijk van de voedselpakketten. Volgens critici bevatten die pakketten te weinig verse groente en fruit.