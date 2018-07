Bij een ongeluk op de A50 bij Herpen zijn een dode en twee gewonden gevallen. Rond middernacht raakte een auto van de weg en kwam met flinke snelheid op de parallelweg terecht.

Het dodelijke slachtoffer zat achterin de auto. De gewonden zijn de bestuurder en de bijrijder.

De weg is voor onderzoek afgesloten. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.