Stakende taxichauffeurs leggen meer Spaanse steden plat

De staking van taxichauffeurs die woensdag in Barcelona begon, krijgt steeds meer navolging. Gisteren besloten collega's in Madrid zich bij de actie aan te sluiten en om middernacht volgen acties en blokkades in steden als Valencia, Alicante, Zaragoza en Málaga.

De acties leiden tot een behoorlijke verstopping van het verkeer in de steden. In het centrum van Barcelona is al dagen nauwelijks een taxi te krijgen, doordat chauffeurs zich in groten getale hebben verzameld op cruciale kruispunten, drukke straten als de Gran Via in het centrum of op de luchthaven.

De acties beginnen nu ook andere Spaanse steden behoorlijk lam te leggen. Zo reden er gisteren al geen taxi's naar en van het vliegveld Barajas en het treinstation Atocha in Madrid. De actievoerende chauffeurs hebben onderling wel afgesproken dat ze ouderen en mensen met een handicap zullen blijven vervoeren.

Uber en licenties

Inzet van het conflict is het vergunningenstelsel voor taxibedrijven. Chauffeurs van zogenoemde VTC-bedrijven als Uber en Cabify krijgen een ander soort licentie dan de gewone chauffeurs, die daarom klagen over oneerlijke concurrentie.

Bovendien is volgens hen de verhouding scheef. Volgens de regels mag er één VTC-chauffeur op dertig gewone taxichauffeurs zijn, maar is dat in de praktijk een op elf, zeker in steden als Madrid en Barcelona.

Taxichauffeurs dreigen met nog meer acties als het ministerie van Transport niet aan de eisen tegemoetkomt. Morgen is er in Madrid overleg over de kwestie.