New York Times-baas langs bij Trump voor gesprek over nepnieuws

De baas van The New York Times is langs geweest bij president Trump. A.G. Sulzberger sprak op het Witte Huis over aantijgingen van nepnieuws en de aanvallen van Trump op de pers. "Ik heb hem gewaarschuwd dat zijn taal gevaarlijk is."

Een dergelijke ontmoeting tussen een president en de uitgever van een belangrijke krant is niet ongebruikelijk. Dit keer is de bijeenkomst wel opmerkelijk, omdat Trump regelmatig van leer trekt tegen The New York Times, die hij van vooringenomenheid beticht.

"Ik heb meerdere keren gezegd dat hij zijn aanvallen op The Times niet hoeft af te zwakken als hij vindt dat we oneerlijk zijn. Maar ik drong er wel op aan zijn bredere aanvallen op journalistiek te herzien, want volgens mij zijn die gevaarlijk en berokkenen ze ons land schade."

Off the record

Sulzberger (37) is een telg van de uitgeversfamilie die The Times al een eeuw uitgeeft. Hij nam begin dit jaar het stokje over van zijn vader. Samen met de eindredacteur van de opiniepagina, James Bennet, ging hij langs bij de president.

De ontmoeting van 20 juli was aanvankelijk off the record, maar Donald Trump twitterde er vanochtend over. Sulzberger zag zich daarom niet langer gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht.

"Heb een goede en interessante ontmoeting op het Witte Huis gehad met A.G. Sulzberger, Uitgever van the New York Times", schreef Trump op Twitter. "We hebben lang gesproken over de grote hoeveelheden Nepnieuws die de media verspreiden en hoe er tegenwoordig gesproken wordt over 'Vijand van het Volk'. Treurig!"