Thomas Cook stopt met verkoop tickets naar dierenparken met orka's

Reisorganisatie Thomas Cook stopt met de verkoop van reisjes naar dierparken met orka's. Het houden van orka's in gevangenschap zou schadelijk zijn voor de dieren en leiden tot agressief gedrag.

Het bedrijf nam het besluit na kritiek van consumenten en dierenwelzijnsorganisaties. "We hebben contact gehad met specialisten op het gebied van dierenwelzijn", schrijft Peter Fankhauser, de topman van het bedrijf. "En geluisterd naar hun wetenschappelijk bewijs."

Ook startte het bedrijf een onderzoek onder de klanten. "Meer dan 90 procent van hen vindt dat hun reisbedrijf dierenrechten serieus moet nemen. Ik kan niet toestaan dat we die mening negeren", zegt Fankhauser.

In de praktijk betekent de beslissing dat Thomas Cook geen reizen meer aanbiedt naar twee orkaparken, SeaWorld in Florida en Loro Parque op Tenerife.

Kritische documentaire

De zorgen om het welzijn van orka's zijn sterk toegenomen sinds 2013. Dat was het jaar waarin Netflix de documentaire Blackfish uitbracht, waarin wordt gesuggereerd dat de dieren in gevangenschap gevaarlijk agressief worden, soms zelfs met dodelijke gevolgen. Na het uitkomen van de film kwam er steeds meer afkeuring voor het houden van orka's in pretparken.

Anderhalf jaar geleden begon Thomas Cook al met het controleren van de 49 dierenparken met wie ze samenwerkten. 29 van die parken voldeden niet aan de dierenwelzijnsnormen van ABTA, een belangrijke Britse vereniging van reisorganisaties. Voor die parken stopte Cook al eerder de verkoop.

Seaworld en Loro Parque kwamen destijds wél door die test, maar Thomas Cook heeft nu besloten dat ook met hen de samenwerking niet meer doorgaat.

Nog vele jaren

De kritiek leidt vooralsnog niet tot grote vernieuwingen bij de parken zelf. Tegen de BBC zei Seaworld dat ze niet stoppen met het houden van de orka's. "We fokken al geen orka's meer", zei een woordvoerder, "maar de dieren die we hebben zullen nog voor vele jaren met ons en onze bezoekers zijn."

Thomas Cook stopt ook niet direct met de verkoop van de tickets, maar pas volgend jaar zomer. "Zo kunnen we met de twee bedrijven samenwerken om onze uittrede te voorbereiden", zegt Fankhauser.