Zes dagen na Griekse bosbranden nog 25 vermisten

Zes dagen na de felle bosbranden in een kuststreek ten oosten van de Griekse hoofdstad Athene worden nog 25 mensen vermist en is het dodental opgelopen tot 91. Bij de laatste update van de brandweer op zaterdagavond was het officiƫle dodental nog 86. Tot nu toe was het aantal vermisten onduidelijk.

Verreweg de meeste slachtoffers kwamen om in de vlammen. Een kleiner aantal sprong in zee om aan de vlammen te ontkomen en verdronk. Tientallen vrijwilligers, onder hen gepensioneerde duikers van de Griekse marine, zoeken in zee naar slachtoffers.

Op de beelden die iemand op de vlucht maakte, is te zien hoe mensen tot hun middel in het water staan en wachten op wat komen gaat: