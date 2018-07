Teruggvonden skiër na 64 jaar geïdentificeerd

Ruim een halve eeuw nadat hij was verdwenen en dik een decennium nadat zijn resten waren ontdekt, is het lichaam geïdentificeerd van een verongelukte skiër die in de Italiaanse Alpen werd teruggevonden. Het blijkt de gaan om een 35-jarige Fransman, van wie de broer nog leeft.

Het mysterie begon in 2005 toen in de Aostavallei in Noord-Italië een lichaam in de sneeuw werd gevonden. Er waren maar weinig aanknopingspunten, maar duidelijk was dat het slachtoffer een man van in de dertig was.

Op basis van zijn kledingstijl concludeerde men dat het slachtoffer zeker een halve eeuw geleden moest zijn omgekomen. Zijn luxe uitrusting en kleding met monogram wees op een gefortuneerde buitenlandse toerist, ook omdat er geen Italiaanse vermissingen waren. Gezien zijn dunne kleding gingen onderzoekers ervan uit dat de man in de lente of aan het begin van de winter was omgekomen.