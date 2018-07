Doodsoorzaak mannen Tilburg nog onduidelijk, mogelijk drugs in het spel

Een dag na de vondst van twee mannen in een groepswoning in Tilburg is hun doodsoorzaak nog onduidelijk. De politie meldt vanochtend dat de brandweer in de woning geen giftige stoffen heeft gemeten. Een koolmonoxidevergiftiging is daarmee uitgesloten.

Er wordt rekening mee gehouden dat er drugs in het spel waren. Beide mannen, bewoners van een pand voor begeleid wonen, waren volgens de politie "bekend met drugsgebruik". Samen met het Nederlands Forensisch Instituut wordt verder onderzoek gedaan naar het overlijden.

De twee mannen, van 33 en 43 jaar, werden in twee aparte kamers gevonden. Er zijn geen sporen van geweld aangetroffen op hun lichaam.