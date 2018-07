Challenge met rijdende auto: 'Volslagen idioot en strafbaar'

Wie dit doet en wordt betrapt, is strafbaar. Het gaat om een overtreding van artikel 5 van de wegenverkeerswet. Daarin staat dat je strafbaar bent als je jezelf of anderen in het verkeer in gevaar brengt. "In dit filmpje is dat overduidelijk", vindt Koelman. "Artikel 5 is heel breed. Als je op de weg rijdt en je slingert, met heel wisselende snelheden rijdt of je gaat steeds over de lijn. Dat valt eronder. Of als je heel dicht langs fietsers rijdt. Dan kun je daarmee, op basis van artikel 5, vervolgd worden."

Ook 538-dj's Wietze en Chris lieten zich verleiden tot het doen van de In My Feelings-challenge. Op de website van 538 is een filmpje van een paar dagen geleden te zien. De twee radiomakers stappen uit de auto, doen een dansje en stappen vervolgens weer in. Ze zijn bijna een halve minuut uit hun auto. Hun actie wordt gefilmd door iemand op de bijrijdersplek.