Schrijver en Sovjet-dissident Vladimir Vojnovitsj overleden

In 1980 zag hij zich genoodzaakt om in ballingschap te gaan. Hij vertrok naar M├╝nchen en ging onder meer werken voor de radiozender Radio Liberty. Ook woonde hij in de Verenigde Staten. In 1990 gaf Sovjet-leider Michail Gorbatsjov hem zijn nationaliteit terug en sindsdien verbleef hij weer geregeld in Rusland. In 2001 kreeg hij uit handen van president Poetin de Staatsprijs voor Literatuur.

In 2004 zei hij in een interview in De Groene Amsterdammer over het Rusland van Poetin: "Als Poetin zou willen, zou hij via een referendum tsaar kunnen worden. Er wordt al aan gewerkt."

Over de invloed van de literatuur op de samenleving zei hij in datzelfde interview dat hij zich geen illusies maakte. "Wij hadden de illusie dat vrijheid de literatuur ten goede zou komen. De vrije mens blijkt echter geen literatuur nodig te hebben. Die wil televisie en internet, die leest aan het strand alleen een thriller of een detective."