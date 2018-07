Een visser heeft in de Waal bij Brakel de romp van een lichaam gevonden. Hij deed de lugubere vondst even voor 22.00 uur.

De politie heeft amper aanknopingspunten. Agenten doen ter plekke onderzoek, daarbij wordt ook een helikopter ingezet. Er wordt ook gezocht naar andere lichaamsdelen.

Een woordvoerder zegt tegen Omroep Gelderland dat de politie nog geen idee heeft wat er is gebeurd. Ook is onduidelijk hoelang de torso al in het water lag.