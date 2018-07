Poolse man verdronken in Waalwijk

Een Poolse man die gisteren vermist raakte in een waterplas in Waalwijk is verdronken. Zijn lichaam is vandaag door een sonarboot gevonden.

De 22-jarige man riep midden in de plas om hulp en verdween even later onder water. Direct werden duikteams van de politie en de brandweer ingezet. Ook ging een drone de lucht in. Er is gezocht tot het te donker werd.

De zoekactie werd vanochtend hervat met hulp van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen. Ook werd een sonarboot ingezet die een signaal opving van waar de man zich in het water bevond. Duikers hebben het lichaam naar de kant gehaald. Het is niet duidelijk waardoor de man in de problemen kwam.

Meer drenkelingen

Met het mooie weer vielen er meer slachtoffers door verdrinking. In het Limburgse Plasmolen kwam gisteravond een 52-jarige man uit Uden om het leven in een jachthaven. De man ging bij het zwemmen kopje onder en kwam niet meer boven. Zijn lichaam werd in de loop van de nacht geborgen.

Ook waren er drenkelingen in het Gelderse Weurt, het Fries Prinses Margrietkanaal en het Limburgse Heel. In de recreatieplas Het Heulsbeek bij Oldenzaal verdronken zelfs twee zwemmers, een jongen van 11 en man van 20.