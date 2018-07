Week in beeld: warm, warmer, warmst en Thomas in Tour-geel naar Parijs

Deze week was er sprake van een officiële hittegolf. Vooral donderdag en vrijdag was het tropisch warm in ons land en regende het temperatuurrecords. Hoewel het record van 38,6 graden van Warnsveld uit 1944 niet gehaald werd, was het op veel plekken in Nederland nog nooit zo heet als deze week. In Arcen bijvoorbeeld werd het donderdag 38,2 graden.

Amsterdam was het toneel van een grote aidsconferentie en door de droogte had de brandweer het druk met natuurbranden, zoals bijvoorbeeld in Maarheze. Maar niet alleen in Nederland is het kurkdroog, ook in Griekenland ontstonden daardoor in de buurt van Athene hevige bosbranden, waarbij vele tientallen doden vielen.

Op sportgebied was er het eerste succesje voor Ajax. De Amsterdammers wonnen in eigen huis van Sturm Graz en maken een goede kans om de derde voorronde van de Champions League te bereiken. En in de Tour de France bleef Sky-renner en geletruidrager Geraint Thomas zijn concurrenten Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Chris Froome voor.

Dat en meer in de week in beeld.