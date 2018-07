Milkshake Festival wil duurzaam en divers zijn, mét dildo's en dragqueens

Dragqueens die bezoekers gedag zeggen, een gedeelte speciaal voor nudisten en overal felle kleuren en opvallende outfits. Het zijn de eerste dingen die je ziet als je het terrein van dancefestival Milkshake in Amsterdam op loopt.

Maar het festival valt ook op andere manieren op. De organisatie heeft verschillende duurzame maatregelen genomen, organiseert een feest speciaal voor gehandicapten en heeft honderd lhbt'ers die uit Syrië en Iran zijn gevlucht op de gastenlijst gezet.

Milkshake wil een festival zijn waar iedereen zich welkom voelt, vertelt organisator Marieke Samallo. Het is ook waarom zo'n 17.000 bezoekers uit binnen- en buitenland kiezen voor het feest in het Westerpark. "Hier kun je echt helemaal jezelf zijn, zonder dat iemand je gek aankijkt", zeggen feestgangers Annoeska en Linda.

Vlees mag niet

De slogan van het festival is 'niets moet, alles mag'. Alleen vlees is dit jaar niet welkom op het festivalterrein. De zevende editie van Milkshake is volledig vegetarisch en doet daarmee hetzelfde als dancefestival DGTL, dat twee jaar geleden al het vlees van de menu's in de eetkraampjes haalde.

Voor de ondernemers op het festival verandert over het algemeen weinig. Zij boden vaak al vegetarische opties aan. Alleen voor Ilhan, die Turks eten verkoopt, was het even zoeken naar de juiste ingrediënten voor de Turkse pizza. In het deeg zit normaal gehakt verwerkt. "Dat vervangen zonder dat de groenten van de pizza vallen, was nog best lastig", zegt hij.

Hij vindt het wel goed dat festivalbezoekers vaker vegetarisch eten. Juanita van hotdogkraam Chez Jan is het met hem eens. "Vooral in de grote steden is dat de trend", zegt ze. Ook bij hamburgertent Burgermeester zien ze dat, maar hadden ze ook graag vlees verkocht. Met alleen vegetarische opties op het menu, verkopen ze minder, zeggen de medewerkers. Ook van de bezoekers had er best vlees op het menu mogen staan. "Eigenlijk moet iedereen zelf een keuze kunnen maken", vindt danser Jens, die later op de dag optreedt.