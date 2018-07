Hittegolf officieel voorbij, warmte blijft

Er is officieel een einde gekomen aan de hittegolf. Omdat het kwik in De Bilt onder de 25 graden bleef hangen, werd er vandaag niet voldaan aan de precieze definitie.

Om van een landelijke hittegolf te spreken moet het bij het KNMI in De Bilt vijf dagen op rij minimaal 25 graden zijn en drie dagen boven de 30 graden. Dat was sinds donderdag het geval. In totaal duurde de hittegolf dertien dagen.

Hoewel het naar verwachting de komende dagen toch weer warm zal worden, is er nu niet officieel meer sprake van een hittegolf. Als de temperatuur weer stijgt, zal ook de 30 graden weer gehaald moeten worden, wat niet in de lijn der verwachting ligt.

Zuur

NOS-weerman Marco Verhoef vindt het jammer dat er nu vanwege één minder warme dag een eind komt aan de hittegolf. "Anders hadden we misschien wel een hittegolf van drie weken gehad."

Extra zuur is dat juist De Bilt het enige weerstation was dat de 25 graden vandaag niet haalde. Dat kwam volgens Verhoef doordat het tussen twee opeenvolgende buien snel afkoelde. "Als er tien minuten meer tijd tussen had gezeten, had ook De Bilt vandaag de 25 graden gehaald."