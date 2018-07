Taliban: verkennend gesprek gevoerd met VS over vrede Afghanistan

De Taliban hebben met de Verenigde Staten gesproken over vredesonderhandelingen in Afghanistan. Dat zeggen vooraanstaande leden en ex-leden van de terroristische organisatie tegen verschillende internationale media.

Het zou voor het eerst zijn dat de VS en de Taliban direct met elkaar in gesprek gaan over het beëindigen van het conflict. Volgens de Taliban ging het om een verkennend gesprek en volgen er zeker meer.

Vanuit de Verenigde Staten wordt de ontmoeting bevestigd noch ontkend. Washington zegt wel dat Alice Wells, de belangrijkste Amerikaanse diplomaat voor Zuid-Azië, in de Qatarese hoofdstad Doha is om daar met de Afghaanse regering te overleggen over "stappen in de richting van een door Afghanistan geleid vredesproces". De Afghaanse regering wil al langer met de Taliban in gesprek.

Dat Wells juist in Qatar is, zou kunnen betekenen dat er inderdaad een dialoog is met de terreurorganisatie. De Taliban heeft een onofficiële ambassade in de Golfstaat.

Langgekoesterde wens

Het conflict tussen de VS en de Taliban in Afghanistan duurt al zeventien jaar. In 2001, na de aanslagen van 11 september, begon een westerse operatie om de Taliban te verjagen. De strijders van de Taliban hebben inmiddels weer grote delen van het land in handen. Dit jaar pleegden ze nog een zware aanslag waarbij 230 slachtoffers vielen.

Een gesprek met de Verenigde Staten is een langgekoesterde wens van de terroristische groepering. Volgens de Taliban zijn zijzelf en de VS de enige partijen met invloed op het conflict in het land. De Afghaanse regering zei begin dit jaar ervoor open te staan de groepering als politieke beweging te erkennen, om de strijders zo om de tafel te krijgen.