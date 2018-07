Dronken taxichauffeur rijdt scooter aan in Tilburg

De politie in Tilburg heeft een taxichauffeur opgepakt die gisteravond dronken op een scooter is gereden. De bestuurder van de scooter en iemand die achterop zat, raakten daarbij lichtgewond.

De scooter stond voor een rood licht te wachten op het moment van de aanrijding. De chauffeur van de taxi stapte uit, keek even rond en reed daarna weer door.

De man van 53 werd korte tijd later aangehouden. Hij blies toen een promillage van ruim 2,0; vier keer meer dan is toegestaan. De chauffeur zit vast en zijn rijbewijs is ingevorderd.