Verkoop van glutenvrije producten in paar jaar tijd verdubbeld

Of extra diagnoses de omzetten in de supermarkt verder zullen stuwen, is maar de vraag. "Wij zien niet echt meer groei in de markt. Eerder een stabilisering. Er is een groep mensen die echt geen gluten kan eten, maar een nog grotere groep die gluten niet in een gezond dieet vindt passen", zegt Rootsaert. "Die laatste groep is heel volatiel. Gluten is daarin niet meer de nieuwste trend, dat is vegan."

Dat de trend voor glutenvrij eten mogelijk over zijn piek is, komt ook door berichten van onder meer de Consumentenbond dat glutenvrij niet altijd beter is. Glutenvrije producten zijn voor mensen die geen coeliakie of gluten-sensitiviteit hebben niet per se gezonder. Zo bevatten glutenvrije producten soms meer suiker en minder vezels dan een alternatief met gluten.

Toch deelt Bokkes van Innova de analyse dat de hype terugloopt niet. "Het leek in eerste instantie een hype, maar de groei houdt echt jaar op jaar aan. Het lijkt dus echt door te zetten", zegt Bokkes. Ook prognoses voor de internationale marktomvang van glutenvrije producten suggereren dat een goed gevuld glutenvrij-schap een blijvertje is. Het Amerikaanse marktanalysebureau Statista becijferde eerder dit jaar dat de markt tussen 2013 en 2020 verdubbelt. Branchegenoot Grand View Research publiceerde een jaar eerder een rapport waaruit blijkt dat de markt naar verwachting tot 2025 met gemiddeld 9,3 procent per jaar zal groeien.