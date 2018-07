'Wachtlijsten kinderopvang weer steeds langer'

Er gaan weer meer kinderen naar kinderdagverblijven, maar in de kinderopvang heerst een groot personeelstekort. Daardoor worden de wachtlijsten in de kinderopvang weer steeds langer, schrijft het AD. De belangenorganisatie van ouders Boink signaleert dat dat vooral in de Randstad aan de orde is.

Voorzitter Jellesma stelt dat kinderen in sommige plaatsen meer dan een jaar op de wachtlijst staan, vooral als ze op maandag, dinsdag of donderdag moeten worden geplaatst. "We zijn terug op het niveau van 2008."

Brancheorganisatie Kinderopvang herkent dat beeld, maar wijst er wel op dat er grote regionale verschillen zijn. In de Randstad komt het voor dat groepen moeten sluiten omdat vacatures niet vervuld kunnen worden.

De vraag naar kinderopvang is vooral het laatste jaar sterk toegenomen, maar het aantal leidsters houdt daarmee geen gelijke tred. Tijdens de economische crisis zijn veel pedagogisch medewerkers overgestapt naar andere beroepen.

Dat leidt ertoe dat ouders soms zelf de vraag krijgen of ze voor een groep willen staan. Ook bieden kinderdagverblijven ouders soms een plek aan op een andere dag of locatie, laten ze leidsters meer uren werken, leiden ze zelf studenten op of bieden ze stagiaires meteen een baan aan.