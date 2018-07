Met een glas schaafijs ga je de hitte echt goed te lijf

Het is wel weer belangrijk om je lichaam niet te snel te laten afkoelen, want dan vernauwen je bloedvaten en vermindert het zweten, "dan warm je weer op en dat is nu juist niet wat je wil", zegt Kingma.

Drinken kan ook een effectieve manier zijn om af te koelen. Maar over de vraag of dat nu koude of warme drank moet zijn, is veel discussie, zegt professor Hein Daanen. Hij is hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Warme thee is effectief, al helpt dat niet als je lichaam al heel warm is. De allerbeste 'drank' noemt Daanen daarom het eten van schaafijs."Een flink glas geschaafd ijs brengt de lichaamstemperatuur sterk omlaag. Het wordt ook met veel succes door topsporters gebruikt." Dat moet je dan dus wel weer niet te snel opeten, want dan koel je te snel af.

Afkoeltips voor je huis

Om je huis koeler te krijgen, is het slim om de ramen in de ochtend open te zetten, dan is het nog wat frisser. Doe ze dicht als de temperatuur oploopt en zet ze in de avond weer open. Ventilatoren kunnen helpen bij het doorluchten. Ramen kan je overdag het beste afdekken met zonneschermen of door de gordijnen te sluiten.