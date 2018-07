Indonesiërs ongerust over 'sneeuw' op Dieng-plateau

Terwijl we in Nederland gebukt gaan onder een tropische hitte, zijn de Indonesiërs de afgelopen tijd in de ban van een ijskoud fenomeen.

De afgelopen weken werden veel video's gedeeld van een wonderlijk wit ochtendlandschap op het Dieng-plateau op Midden-Java. Het 'witte goedje' op de blaadjes van gewassen is bevroren dauw en dat is een tamelijk onbekend verschijnsel in de tropen.

Giftige dauw

Net zoals wij niet gewend zijn aan temperaturen boven de 30 graden, zo vinden Indonesiërs dat witte spul op hun planten maar vreemd. Zelf noemen ze het 'bun upas', wat zoveel betekent als giftige dauw.

Daaruit spreekt wel dat ze het goedje niet echt vertrouwen. Er moesten dan ook meteorologen aan te pas komen om uit te leggen dat deze 'sneeuw' voor mensen niet gevaarlijk is. Het is gewoon een soort rijp die ontstaat als dauw neerslaat en daarna bevriest. In Nederland noemen we dat rijm.