Syrische vluchtelingen kunnen snel terug, verwacht Rusland

De afgelopen dagen bespraken Russische functionarissen en legerofficieren de plannen met het regime in Syrië en de regering in Libanon. De terugkeer van Syrische vluchtelingen staat op hoog op de agenda sinds de ontmoeting tussen president Trump en Poetin in Helsinki.

De Verenigde Staten en Rusland hebben er allebei belang bij om uit te stralen dat de problemen in Syrië bijna de wereld uit zijn, zegt Van der Steen. "Voor de Russen is het een manier om zichzelf op de borst te kloppen. Zij hebben Assad immers geholpen bij het heroveren van het land en willen dat landen naoorlogse banden opbouwen met het regime. De VS wil zo weinig mogelijk te maken hebben met het conflict. Niet voor niets heeft het Witte Huis de meeste steun aan de oppositie ingetrokken."

Terugkeer niet eenvoudig

Russische functionarissen noemen zelfs al een concrete datum voor de repatriëring: 1 september, als de scholen in Syrië weer beginnen. Uiteindelijk gaat het erom wat de Syriërs zelf willen. "En zij zijn negatief over de plannen. Ze zouden liever vandaag dan morgen terugkeren, maar weten niet of ze ook echt veilig zijn in gebieden die onder controle zijn van de Syrische regering. Wat gebeurt er met mensen die zich na de revolutie hebben uitgesproken of zelfs hebben gestreden tegen het regime?"

De Libanese regering zei dat het Russische initiatief welkom is. In het land met zo'n 6 miljoen inwoners, zitten meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen. De samenleving piept en kraakt er vanwege die extra inwoners. "Die massale opvang leidt tot volle scholen en ziekenhuizen en een tekort aan banen", zegt Van der Steen. "Libanezen zouden graag zien dat Syriërs terugkeren, maar begrijpen ook dat dat niet eenvoudig is."