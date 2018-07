Mensen redden of koken bij een boer: maatschappelijke diensttijd van start

Zo'n 13.000 jongeren beginnen na de zomer aan hun maatschappelijke diensttijd. Ze doen dat vrijwillig. Het ministerie van VWS heeft tientallen projecten aangewezen waar de jongeren terechtkunnen. De coalitiepartijen hadden hierover afspraken gemaakt.

De jongeren hebben veel keuze, zegt het ministerie. "Ze kunnen aan de slag in de zorg, sport of cultuur, op het platteland en zelfs op zee bij de Reddingsbrigade." Ook kunnen ze diners organiseren op het platteland, waardoor ze in contact komen met jonge boeren.

"Het is vooral iets voor jongeren zelf, om kennis en praktische ervaring op te doen, maar ook om in contact te komen met andere jongeren en ouderen die ze normaal gesproken niet dagelijks tegen het lijf lopen", zegt staatssecretaris Blokhuis.

Inspiratie

Jongeren die nog niet weten wat ze later willen worden, kunnen tijdens hun maatschappelijke diensttijd inspiratie opdoen.

De maatschappelijke diensttijd is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar, is vrijwillig en duurt hooguit zes maanden. Het CDA en de ChristenUnie wilden dat alle jongeren een tijdlang een maatschappelijke stage zouden doen, maar dat plan haalde het niet.

In september gaan 38 projecten van start, begin volgend jaar komen er nog een paar bij. De projecten zijn aangedragen door bedrijven en organisaties en het ministerie heeft een selectie voor de jongeren gemaakt.