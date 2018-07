Nederland had warmste nacht ooit gemeten

Nederland heeft afgelopen nacht de warmste nacht ooit geregistreerd. Het werd in De Bilt vannacht niet koeler dan 23,6 graden. Bij dat weerstation is het 's nachts nog nooit zo warm geweest.

Het oude record van 9 augustus 2004 is daarmee gebroken; toen was de nachttemperatuur in De Bilt 20,8 graden. In Maastricht bleef het in 2012 's nachts warmer, maar officiële records worden altijd gemeten aan de hand van gegevens van het weerstation in De Bilt.

Het warmst was het vannacht in het Gelderse Deelen: 24,4 graden. Ook in Flevoland, het Waddengebied en het westen van Zeeland bleef het kwik ruim boven de 23 graden steken.