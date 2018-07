Advocaat: 'Trump wist van ontmoeting met Russen'

De Amerikaanse president Trump wist wel degelijk van tevoren dat zijn campagneteam tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 een ontmoeting zou hebben met enkele Russen, die belastende informatie zouden kunnen leveren over Trumps tegenstrever Hillary Clinton. Sterker nog, hij gaf zijn zoon Donald jr. toestemming voor die ontmoeting.

Dat zegt Trumps voormalige advocaat Michael Cohen, meldt CNN op basis van niet nader genoemde bronnen. Cohen zou bereid zijn een verklaring hierover af te leggen tegenover speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar mogelijke Russische interventie bij de verkiezingen.

Trump, zijn zoon en hun advocaten hebben herhaaldelijk gezegd dat Trump pas hoorde van de ontmoeting in de Trump Tower toen The New York Times er vorig jaar juli over schreef. Maar Cohen zou samen met enkele anderen aanwezig zijn geweest bij het gesprek waarin Donald jr., lid van het campagneteam van Trump, zijn vader informeerde over het aanbod van de Russen. Bewijzen, bijvoorbeeld in de vorm van een geluidsopname, heeft Cohen daar niet voor.

Donald Trump jr. heeft verklaard dat hij de Russen inderdaad heeft gesproken, maar dat beide partijen snel concludeerden dat de ontmoeting weinig zou opleveren.

Straatje schoonvegen

Michael Cohen was jarenlang advocaat van Trump en hij knapte allerlei klussen op voor de president. Hij was bijvoorbeeld degene die porno-actrice Stormy Daniels vlak voor de verkiezingen 130.000 dollar betaalde om te zwijgen over een seksuele relatie die ze in 2006 met Trump gehad zou hebben.

En deze week werd bekend dat Cohen een geluidsopname heeft waarin hij met Trump over de betaling van een voormalig Playboy-model spreekt, Karen McDougal, met wie Trump eveneens een verhouding zou hebben gehad in 2006. Ook over die betalingen heeft Trump bij herhaling gezegd dat hij er niets van wist.

Cohen is in beeld bij speciaal aanklager Mueller in diens onderzoek naar de Russische bemoeienis. Gekeken wordt welke rol Cohen in het geheel heeft gespeeld. Volgens de bron van CNN hoopt hij met zijn verklaring over de ontmoeting in de Trump Tower en Trumps kennis daarvan zijn straatje schoon te vegen.