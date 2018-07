Fiat wist niets van ziekte overleden topman Marchionne

Autofabrikant Fiat wist niets van de ziekte van zijn deze week overleden topman Sergio Marchionne. Het Zwitserse ziekenhuis waar dat gebeurde maakte gisteren bekend dat Marchionne er al ruim een jaar onder behandeling stond, maar het concern was daar dus niet van op de hoogte.

Een woordvoerder van Fiat verklaart dat uit de regels rond medische geheimhouding. Vorig weekend werd duidelijk dat Marchionne zo ziek was dat hij met onmiddellijke ingang de leiding van Fiat-Chrysler uit handen moest geven. Hij had complicaties gekregen na een operatie aan zijn schouder. Dat riep de vraag op hoe lang hij al ziek was en wat het bedrijf daarvan wist.

Nu blijkt dus dat familie van Marchionne Fiat pas vorige week vrijdag liet weten dat hij zo sterk achteruit was gegaan dat hij niet meer zou kunnen werken. Het bedrijf zelf wil niet zeggen of ook de raad van bestuur niet op hoogte was, maar zijn familie zegt Fiat pas eind vorige week is geïnformeerd over Marchionne's gezondheid, zonder dat daarbij details zijn verstrekt. Volgens Fiat is daarop "meteen en adequaat gereageerd" door de benoeming van een nieuwe topman.

Prominente verschijning

Marchionne, die 66 is geworden, nam in 2004 de leiding over van Fiat. Tien jaar later lijfde hij de Amerikaanse autofabrikant Chrysler in. Beide bedrijven werden door hem gered van de ondergang. In Itali├ź was de markante captain of industry, die nooit een das droeg en steevast gekleed ging in een zwarte of blauwe trui, een prominente verschijning. Zijn overlijden leidde tot geschokte reacties.