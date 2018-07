Aanwijzingen voor brandstichting in bossen Griekenland

De Griekse minister van Openbare Orde, Toskas, zegt dat er aanwijzingen voor zijn dat de bosbranden in het land zijn aangestoken. Die aanwijzingen komen van satellietbeelden en onderzoek op de grond, zei hij op een persconferentie.

Zonder in te gaan op details zei de minister dat er mogelijk sprake is geweest van brandstichting toen er maandag binnen korte tijd op verschillende plaatsen brand ontstond. Een burgemeester in het rampgebied sluit tegelijkertijd niet uit dat ze zijn ontstaan door vonken van een gebroken elektriciteitskabel.

Een speciale afdeling van de brandweer leidt het onderzoek naar de branden, die inmiddels aan 83 mensen het leven hebben gekost. Honderden brandweermensen zoeken nog naar slachtoffers. Ook vrijwilligers helpen zoeken.

Dna-posten

Vanaf morgen kunnen familieleden van slachtoffers en mensen die worden vermist zich in Athene melden bij dna-posten. Ze kunnen daar dna afstaan dat wordt gebruikt bij het identificeren van slachtoffers. Dat proces gaat vermoedelijk lang duren.

Intussen woedt in Griekenland een discussie over de vraag waardoor er zoveel doden te betreuren zijn. De autoriteiten krijgen kritiek, maar er wordt ook gewezen op de massale illegale woningbouw in Griekenland. Ook in het rampgebied stonden veel huizen die zonder vergunning en onveilig zijn gebouwd, soms dicht op elkaar, met smalle straatjes, of in bosrijk gebied zonder goede vluchtwegen.