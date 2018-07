Colombia's machtigste drugskartel zet prijs op 'kop' herdershond

De Colombiaanse politie heeft het werkgebied van een Duitse herder om veiligheidsredenen verlegd. Het grootste drugskartel van het land, Los Urabeños, heeft namelijk een prijs op de 'kop' van de hond gezet.

Het dier is betrokken geweest bij meer dan 300 operaties van de anti-drugseenheid van de politie, waarbij hij zo'n 10 ton cocaïne opspoorde. De operaties leidden tot 245 arrestaties, schrijft de BBC. Los Urabeños, de machtigste drugsbende van Colombia, wil het daarbij houden en heeft 70.000 dollar uitgeloofd voor diegene die de herder doodt.

De politie heeft de drugshond om die reden van het midden van het land, waar Los Urabeños machtsbasis is, overgeplaatst naar de internationale luchthaven in de hoofdstad Bogotá. In die omgeving loopt Sombra (Schaduw) minder risico, is de gedachte. Ook zijn extra begeleiders ingezet om het leven van de hond te beschermen.