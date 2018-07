Ex-orthodontist veroordeeld voor aanranding meisjes

Een voormalig orthodontist is veroordeeld voor ontucht en een poging tot aanranding van vier jonge meisjes en vrouwen. Hij vergreep zich aan zijn patiënten in zijn praktijk in Deventer en het Gelderse Halle.

De man heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen van zes maanden met een proeftijd van drie jaar en een taakstraf van 240 uur. Ook moet hij schadevergoedingen betalen van in totaal zo'n 650 euro. Het Openbaar Ministerie had eerder tien maanden cel geëist. De man heeft de ontucht altijd ontkend, schrijft RTV Oost.

De slachtoffers waren vrouwen tussen de 13 en 21 jaar. Volgens hen sloeg de man in de praktijk in Deventer zijn armen om hen heen en werden ze geknuffeld. Daarna trok hij ze soms op schoot, streelde hun billen of borsten, of vroeg ze om een kus.

Inbreuk op lichamelijke integriteit

De rechtbank neemt het de voormalig orthodontist kwalijk dat hij inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van zijn patiënten. Inmiddels is de man door het tuchtcollege geschrapt uit het register en mag hij zich geen orthodontist meer noemen.

Een oudere broer van de orthodontist werd vorig jaar ook veroordeeld nadat hij zich had vergrepen aan patiënten. Hij was tandarts in Deventer. Deze man kreeg 180 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.