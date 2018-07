Gomorra-schrijver Saviano aangeklaagd na aangifte Lega-minister

Het OM in Rome vervolgt Roberto Saviano, de schrijver van de bestseller Gomorra, voor smaad en laster. Minister Salvini van Binnenlandse Zaken, tevens leider van de rechts-populistische Lega, had aangifte tegen hem gedaan.

Saviano is een felle criticus van de Italiaanse regering en in het bijzonder van de Lega. Hij trekt in de media en op Twitter en Facebook geregeld fel van leer tegen het harde migratiebeleid van Salvini. De schrijver hekelt ook de in zijn ogen dubieuze geldschieters van Lega.

De tweet die voor Salvini aanleiding was aangifte tegen de schrijver te doen, dateert van ruim een maand geleden, toen bij de Italiaanse kust de lichamen van een vrouw en een kind in zee werden gevonden. "Welk plezier haalt u uit de dood van onschuldige kinderen op zee?", twitterde Saviano. "De haat die u heeft gezaaid, zal zich tegen u keren."

Bijnaam van de maffia

Saviano noemde Salvini ook een keer de "minister van Mala Vita", wat een van de bijnamen van de maffia is. De Lega-minister heeft al een keer gedreigd de politiebescherming op te heffen die de schrijver krijgt vanwege doodsbedreigingen van de Napolitaanse maffia, de Camorra.

Die bedreigingen volgden na de publicatie van de roman Gomorra in 2006. Het boek is een non-fictie-werk dat gaat over de Napolitaanse maffia. Er is later ook een tv-serie van gemaakt.