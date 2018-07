Klimaatdeskundigen: gemeenten onvoldoende voorbereid op droogte en hitte

Wateroverlast

De verklaring voor het gebrek aan hitte- en droogtebestrijding is makkelijk te geven. Groen: "In Nederland hebben we al eeuwen te maken met wateroverlast. Hitte en droogte zijn daarentegen een vrij recent probleem. Daar weten we minder over en zijn we minder goed op voorbereid. Terwijl we er de komende jaren wel steeds meer last van krijgen."

"De prioriteit van veel gemeenten ligt nog altijd bij wateroverlast", zegt ook Klostermann. "Dat heeft een directere impact op mensen. Hun kelder stroomt bijvoorbeeld vol met water of ze kunnen niet meer door een tunnel rijden omdat die blank staat."

Maar die focus op wateroverlast kan een probleem zijn in tijden van droogte, zegt Brolsma. "Omdat we altijd veel regen hebben gehad, is veel infrastructuur gebouwd om water zo snel mogelijk weg te krijgen. Om droogte aan te pakken, moeten we maatregelen nemen om het water vast te houden en pas af te voeren als het niet anders kan."

Op dit moment is het volgens hem dus eigenlijk te laat om iets tegen de droogte te doen. "Dat moet gebeuren als het regent. Als het water dan beter opgevangen en opgeslagen wordt, kunnen we ook langere periodes zonder regen aan", zegt Brolsma. Water zou niet alleen in de grond vastgehouden kunnen worden, maar ook in extra vijvers of kanalen rond de stad.