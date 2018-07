Trump weigert CNN-journalist op persconferentie

President Trump heeft gisteren een CNN-verslaggeefster de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Kaitlan Collins was niet welkom bij de persconferentie die Trump samen met voorzitter Juncker van de Europese Commissie gaf na hun gesprek over het handelsconflict.

Volgens Collins was de maatregel het gevolg van haar optreden tijdens een fotosessie met de beide politici eerder op de dag. Daar stelde ze Trump een aantal vragen, onder meer over zijn ex-advocaat Michael Cohen en over het mogelijke bezoek van de Russische president Poetin aan Washington.

Trump weigerde haar te beantwoorden, waarna Collins de vragen met stemverheffing bleef herhalen. Trump negeerde haar en sloot de bijeenkomst af. Na de sessie kreeg Collins te horen dat ze later op de dag niet binnengelaten zou worden bij de persconferentie.

Aantasting persvrijheid

CNN is woedend. Deze strafmaatregel staat volgens de omroep op gespannen voet met een "open en vrije pers". De vereniging van Witte Huis-correspondenten veroordeelde de uitsluiting als aantasting van de persvrijheid. Ook de doorgaans regeringsgezinde tv-zender Fox News verklaarde zich "sterk solidair" met Collins.

Woordvoerder Sarah Huckabee Sanders van Trump zei later dat Collins was uitgesloten omdat ze geweigerd had om de fotosessie te verlaten en omdat ze haar vragen op een schreeuwerige toon had gesteld. Sanders voegde eraan toe dat het Witte Huis de persvrijheid steunt.