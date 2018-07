Milieu-experts: laat delen Noordzee-platforms staan voor biodiversiteit

Jacqueline Vaessen is manager van Nexstep, een nationaal platform dat zich richt op het hergebruik en ontmantelen van de olie- en gasinfrastructuur in Nederland. Zij tempert de verwachtingen: het laten staan van de palen voor het behoud van de riffen zou maar een beperkte besparing opleveren. "Ongeveer 14 procent. De meeste kosten gaan naar het afsluiten van de putten en het verwijderen van het platform boven water. Dat zou dan alsnog moeten gebeuren", aldus Vaessen. "Maar dat betekent niet dat we de ecologie niet een plekje moet geven in de overwegingen."

Vaessen benadrukt dat het dan wel belangrijk is om duidelijke afspraken te maken over wie de verantwoordelijkheid voor de palen draagt als deze zouden blijven staan. "De palen moeten onderhouden worden. En wat gebeurt er bij een aanvaring? Daar moet over nagedacht worden."

De toekomst van de Noordzee

De kans dat er structuren in het Nederlandse deel van de Noordzee uit ecologisch oogpunt blijven staan, lijkt niet zo groot. De zee wordt al veel gebruikt en is vrij ondiep. Schepen zouden bijvoorbeeld niet over de onderwaterstructuren heen kunnen varen, omdat de zee daar niet diep genoeg voor is. Vaessen: "Aan alle kanten wringt het in de Noordzee; de visserij, de scheepvaart, hernieuwbare energie. Nu al moeten helikopterroutes van en naar de platforms worden aangepast door de vele windmolens. Daarom is het nog maar de vraag of die palen kunnen blijven staan voor het behoud van een rif alleen."

Guido Schild van Stichting De Noordzee benadrukt wel dat het om internationale regelgeving gaat. "Dus in andere delen van de Noordzee zou het behoud kansrijker kunnen zijn."