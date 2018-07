Bezoekers Ed Sheeran-concert in Hamburg onwel door hitte

Zo'n 330 bezoekers van een concert van Ed Sheeran in Hamburg zijn onwel geworden door de hitte. Twaalf concertgangers zijn uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. Dat heeft een woordvoerder van de brandweer in de Duitse stad donderdag gezegd.

Sheeran trad in de open lucht op in de Trabrennbahn Bahrenfeld, een evenementenlocatie in de Noord-Duitse stad met nauwelijks schaduw. Op het concert waren woensdag zo'n 80.000 mensen afgekomen. De brandweer had bezoekers al voor het optreden aangeraden rekening te houden met hoge temperaturen.

Fans van de Britse singer-songwriter kregen het advies hoeden te dragen en veel water of frisdrank te drinken. In Hamburg was het woensdag 34 graden.