Dit jaar toch geen top meer tussen Trump en Poetin

Er komt voorlopig geen nieuwe top tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin. President Trump wacht eerst de resultaten af van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Vorige week maakte het Witte Huis bekend dat Trump Poetin had uitgenodigd om dit najaar naar Washington te komen. De twee zouden dan voortborduren op de afspraken die ze maakten op de eerste topontmoeting in Helsinki vorige maand. De gezamenlijke persconferentie van de twee leiders na die top leidde in de VS tot veel discussie.

'Zeg dat nog eens'

De aankondiging van Poetins komst naar het Witte Huis leidde tot opgetrokken wenkbrauwen in Washington. Veiligheidschef Dan Coats geloofde zijn oren niet toen een journalist hem in een live tv-interview confronteerde met het nieuws. "Zeg dat nog eens", zei een stomverbaasde Coats, die klaarblijkelijk van niets wist.

Ook veel Amerikaanse politici waren sceptisch over een bezoek van Poetin aan Amerika of waren zelfs ronduit tegen. En vanuit Moskou kwamen signalen dat president Poetin ook niet zat te wachten op een uitnodiging om naar Washington te komen.

Nu, een week later, heeft Trump het plan dan ook laten varen. Zijn stafchef John Bolton zei gisteren dat de volgende topontmoeting pas plaats zal vinden "als de heksenjacht op Rusland voorbij is", waarmee hij de terminologie overnam die Trump gebruikt als hij het over het onderzoek van Mueller heeft.