Verkiezingsuitslag Pakistan vertraagd, cricketlegende aan kop

Bij de voorlopige uitslag van de verkiezingen in Pakistan staat de centrumrechtse partij van Imran Khan bovenaan. Tenminste vijf partijen zeggen dat de verkiezingen oneerlijk zijn verlopen. Vanwege technische problemen is de definitieve uitkomst vertraagd.

Met dertig procent van de stemmen geteld, ziet het er gunstig uit voor de partij van nationale cricketlegende Khan. Zijn partij PTI staat voorlopig op 113 van de 272 zetels. Zijn belangrijkste tegenstander, de moslimliga PML-N van de afgezette premier Nawaz Sharif, staat op 66 zetels. Sharif heeft gezegd dat hij de uitslag niet gaat accepteren.

Ondanks PTI's voorsprong is het allesbehalve zeker dat de partij van Khan een meerderheid behaalt. Om alleen te regeren heeft de winnaar minimaal 137 zetels nodig.

De stemmen worden met de hand geteld. Volgens de Pakistaanse verkiezingscommissie is dit vanwege technische problemen met het elektronische telsysteem. De definitieve uitslagen zijn daarom vertraagd, het is onbekend voor hoelang.

Manipulatie

De moslimliga van Sharif en vier andere partijen spreken van manipulatie. "Dat tellen van de stemmen zou achter gesloten deuren zijn gebeurd, zonder dat observanten van de partij daar bij mochten zijn", zegt correspondent Aletta André in Met Het Oog Op Morgen op NPO Radio 1. "Er zijn ook klachten dat kiezers werden tegengehouden bij sommige stembureaus."

Op de verkiezingsdag kwamen ruim dertig mensen om het leven door geweld. Het grootste deel door een aanslag voor een stembureau in de westelijke stad Quetta. Terreurorganisatie IS heeft die aanslag opgeëist. In de provincie Punjab was er een confrontatie tussen aanhangers van twee rivaliserende politieke partijen.

Invloed van het leger

Pakistan telt 105 miljoen stemgerechtigden. Volgens persbureau Reuters zijn er 371.000 militairen ingezet om de orde te bewaken bij de stembureaus, veel meer dan bij de vorige verkiezingen in 2013. Het leger heeft van oudsher veel macht in Pakistan en heeft geregeld een coup gepleegd.

Het zou pas voor de tweede keer in het 71-jarige bestaan van het land zijn dat een door het volk gekozen regering de macht overdraagt aan een andere burgerregering.

Khan wordt volgens zijn tegenstanders gesteund door het leger. Dat heeft hij zelf altijd ontkend. Voordat Khan de politiek inging, was hij de sterspeler in het nationale cricketelftal dat in 1992 wereldkampioen werd.