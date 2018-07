Waarom de ene hagedis een storm wel overleeft, en de ander niet

"Heel lang hebben we gedacht dat natuurlijke selectie en evolutie gebeuren in lange tijdsbestekken, die zich over honderden of duizenden generaties uitstrekken," zegt onderzoeker Ivan Prates. "Het interessante van deze studie is dat het aantoont dat natuurlijke selectie binnen veel kortere tijd, zelfs binnen één generatie, over zes weken kan plaatsvinden, vanwege een catastrofale gebeurtenis."

Natuurlijke selectie

De professoren houden nog wel een slag om de arm: "Mogelijk zijn deze hagedissen vanaf een ander eiland hierheen geblazen. Of probeerden ze omhoog te klimmen en had dat invloed op de ontwikkeling van hun voorpoten," zegt bioloog Jonathan Losos, "Maar een natuurlijke selectie, in gang gezet door de orkaan, lijkt de beste uitleg."

Dat denkt ook Donahue: "Dit is een natuurlijke selectie, een stap in het proces naar evolutie. Maar om te begrijpen hoe de soort op lange termijn evolueert, moeten we ook de volgende generaties op de Turks- en Caicoseilanden onderzoeken."