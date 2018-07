Unicef: elk uur krijgen 30 tieners hiv

In 2017 kregen elk uur zo'n dertig tieners van tussen de 15 en 19 jaar hiv. Twee derde van hen zijn meisjes. Dat betekent dat elke drie minuten een tienermeisje besmet raakt met hiv. Dat blijkt allemaal uit een nieuw rapport van de kinderrechtenorganisatie Unicef.

Unicef-woordvoerder Gerrit van den Berg noemt het nieuwe rapport "alarmerend". In andere leeftijdsgroepen neemt het aantal besmettingen juist af. Hetzelfde geldt voor het aantal overlijdensgevallen door aids. Dat daalt alleen in de leeftijdsgroep 15-19 niet.

Wel of geen hiv-remmers

"Hierbij speelt het wel of niet beschikbaar hebben van hiv-remmers een heel belangrijke rol", zegt Van den Berg. Met hiv-remmers kan het virus goed in toom gehouden worden. Mensen met hiv die goed zijn ingesteld op hiv-remmers kunnen het virus ook niet overdragen aan anderen. Maar dat is niet genoeg om tieners, en met name meisjes, te beschermen tegen hiv.

"Het gaat ook om kennis over hiv en aids. Een collega vertelde me het verhaal van een meisje van 15 op het Nigeriaanse platteland. In het arme dorpje waar ze woonde, kwam een man uit de grote stad. Zij had seks met die man, in ruil voor een beetje geld, maar ze had geen idee van de risico's die ze daarmee liep. Één keer kan genoeg zijn om de rest van je leven met de gevolgen te maken te hebben."

In veel van de landen waar hiv vaak voorkomt, hebben kinderen en pubers vaak al heel jong seks, vertelt Van den Berg. "Die kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om nee te zeggen tegen seks. We kunnen ze niet in de kou laten staan."