'Vluchtende Grieken werden zo het vuur ingestuurd'

Zeker 80 sterfgevallen zijn inmiddels bevestigd. Velen zijn nog vermist. Een van de dodelijke slachtoffers is een Ier die in Griekenland op huwelijksreis was, meldt de BBC. Al vluchtend voor het vuur raakte hij gescheiden van zijn vrouw Zoe Holohan. Zij zou met brandwonden in het ziekenhuis liggen.