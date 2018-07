Hitte brengt plant Leiden na 60 jaar tot bloei

Hortus Botanicus in Leiden stond op het punt om ze weg te halen. Die vier agaves met een bloemstengel van een paar meter stonden er toch al zo'n zestig of zeventig jaar en van bloeien was het nooit gekomen. "Het is net alsof ze dat hebben gehoord", zegt Rogier van Vugt van Hortus Botanicus.

Want terwijl niemand er meer op had gerekend stonden ze plotseling alle vier in bloei, meldt Omroep West. "We wilden ze weg doen om de kuipplantencollectie een beetje op te ruimen voor de verbouwing en de herinrichting van de voortuin", zegt Van Vugt verrast.