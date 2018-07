Hoogste Britse rechter verbiedt ongelukkig getrouwde vrouw te scheiden

De 68-jarige Tini Owens pakte vier jaar geleden haar koffers, liet haar man achter in hun enorme villa en vroeg na een huwelijk van veertig jaar een scheiding aan.

Maar die scheiding gaat nu niet door. De vrouw mag niet scheiden, zo oordeelde ook het hoogste gerechtshof van Groot-Brittannië vandaag.

Tegenover de rechter noemde Owens haar huwelijk liefdeloos en ontwricht. Ze vertelde hoe haar echtgenoot haar voortdurend kleineerde, verwaarloosde en ruzie zocht.

Ongelukkig huwelijk geen grond

Dat ze niet mag scheiden, heeft alles te maken met de Britse wetgeving hierover. Deze wet stamt nog uit het Victoriaanse tijdperk. Daarin is een ongelukkig huwelijk geen grond voor een echtscheiding zolang de andere partner daar niet mee akkoord gaat. Dat komt zelden voor, maar in het geval van Tini weigerde haar man Hugh mee te werken.

De twee zijn sinds 1978 getrouwd en hebben twee volwassen kinderen. Hugh ontkent alle beschuldigingen en zegt dat als het huwelijk al kapot is, dat alleen is omdat zijn vrouw zich verveelt of is vreemdgegaan.

Tini had in 2012 een affaire, maar voor haar Hugh is dat geen reden om van haar af te willen. "Elk getrouwd stel heeft wel irritaties en onenigheden, zoals je dat nu eenmaal kunt verwachten als je getrouwd bent," zei hij voor de rechtbank. Bovendien verwacht hij dat ze nog "een paar jaar samen kunnen genieten".