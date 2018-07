Nederlandse staat verliest zaak over rente tegen Deutsche Bank

De Nederlandse staat loopt 18 miljoen euro mis aan rentevergoeding van Deutsche Bank. De bank wil dat geld niet betalen en een Britse rechter heeft Deutsche Bank nu in het gelijk gesteld. Dat meldt minister Wopke Hoekstra van Financiƫn.

Deutsche Bank heeft geld gestald bij de Nederlandse overheid en normaal gesproken zou de bank daar rente over ontvangen. Maar omdat de rente momenteel zo laag staat, wil de overheid juist geld van de bank. Andere financiƫle instellingen betalen dat ook aan Nederland.

Deutsche Bank is het daar dus niet mee eens. Een Britse rechter heeft de bank nu in het gelijk gesteld. De zaak kwam in Londen terecht omdat het contract naar Brits recht is opgesteld. Minister Hoekstra gaat in hoger beroep.

Het geld dat Deutsche Bank in Nederland heeft staan, past in een bredere deal. De staat heeft derivaten bij de bank om risico's bij de financiering van de staatsschuld op te vangen. Als onderpand stort de Deutsche Bank daarvoor contanten op de rekening van de staat.