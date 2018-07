Natuurgebied de Maasheggen benoemd tot Unesco-biosfeergebied

De Maasheggen is een uniek natuurgebied aan de Noord-Brabantse kant van de Maas, bij Cuijk en Boxmeer. Het is een rivierenlandschap waarin een stelsel van eeuwenoude heggen ligt. Het gaat om prikkende heggen als de meidoorn, sleedoorn, en wilde peer. Het doel? Vee in de wei houden. En dat werkt al heel erg lang.

Deze heggen bestonden al in de Romeinse tijd. Dat weten we omdat Julius Caesar erover schreef dat hij er een grote hekel aan had: de heggen waren vervelende obstakels voor zijn leger. De begroeiing is nog precies zoals toen: kilometers lang en bepalend voor het uitzicht. Nergens zijn de heggenstelsels zo goed bewaard gebleven. Bijna overal zijn ze verdwenen toen het prikkeldraad kwam en later het schrikdraad.

Onderhoud en aandacht

Staatsbosbeheer heeft nu een gedeelte van de Maasheggen in beheer, maar overal gaan de karakteristieke heggen achteruit omdat er in het verleden een hoop achterstallig onderhoud is ontstaan.