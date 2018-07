Zeker duizend dode vissen door warmte in water Vlaardingen

Volgens het Hoogheemraadschap van Delfland is nog niet met zekerheid te zeggen dat de dieren zijn overleden door de warmte, maar die kans is wel groot, zegt een woordvoerder. "Het water waar de vissen in zitten, is erg zuurstofarm. Als het zo warm en droog is, heb je meer vissterfte."

Uit een naastgelegen stroom is water de Krabbeplas in gelaten, meldt RTV Rijnmond. Dat moet ervoor zorgen dat er meer zuurstof in de plas komt. "Hopelijk gaan de andere vissen dan niet dood", zegt de woordvoerder van het hoogheemraadschap.